Украина провела переговоры с Литвой по соглашению по безопасности

Украина и Литва провели переговоры по заключению двустороннего соглашения по безопасности.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил Офис президента Украины.

Согласно сообщению ОП, стороны определили ключевые пункты и согласовали график работы над подготовкой двустороннего соглашения по безопасности.

Новый раунд переговоров провел провел заместитель руководителя Офиса главы государства Игорь Жовква.

"Наш документ будет содержать ряд положений, которые впервые удалось закрепить в подобных соглашениях", – подчеркнул он.

Накануне сообщалось, что Латвия планирует заключить с Украиной соглашение о долгосрочной поддержке и безопасности, обязуясь предоставлять военную помощь в размере 0,25% от валового внутреннего продукта в этом году и в течение следующих двух лет.

Такие соглашения уже подписаны с Великобританией, Канадой, Данией, Францией, Германией, Италией, Нидерландами и Финляндией. Литва и Эстония также подпишут с Украиной подобные соглашения в ближайшем будущем.

Перед этим в среду в Киев приехал финский президент Александер Стубб. Впоследствии после появления информации о его прибытии Офис президента Украины обнародовал текст соглашения между Украиной и Финляндией о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.