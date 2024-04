Глава МЗС Румунії закликала до "амбітних дій" на підтримку України під час саміту НАТО

Міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску заявила, що під час позачергового засідання Ради Україна-НАТО у четвер вона наголосила на критичній необхідності збереження непохитної підтримки євроатлантичного шляху України.

Як пише "Європейська правда", про це вона повідомила у Twitter (X).

За її словами, Вашингтонський саміт НАТО у липні 2024 року надає "вирішальну можливість для амбітних дій" у напрямку євроатлантичної інтеграції України.

At NATO-Ukraine Council: Stressed critical need to maintain steadfast support for 🇺🇦’s Euro-Atlantic path. The Washington Summit offers a crucial opportunity for ambitious actions in this direction. We remain firmly committed to providing support for #UA as long as needed. pic.twitter.com/zZ3NokLRuP