Глава МИД Румынии призвала к "амбициозным действиям" в поддержку Украины во время саммита НАТО

Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску заявила, что во время внеочередного заседания Совета Украина-НАТО в четверг она подчеркнула критическую необходимость сохранения непоколебимой поддержки евроатлантического пути Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сообщила в Twitter (X).

По ее словам, Вашингтонский саммит НАТО в июле 2024 года предоставляет "решающую возможность для амбициозных действий" в направлении евроатлантической интеграции Украины.

At NATO-Ukraine Council: Stressed critical need to maintain steadfast support for 🇺🇦’s Euro-Atlantic path. The Washington Summit offers a crucial opportunity for ambitious actions in this direction. We remain firmly committed to providing support for #UA as long as needed. pic.twitter.com/zZ3NokLRuP