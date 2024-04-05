Глава МИД Румынии призвала к "амбициозным действиям" в поддержку Украины во время саммита НАТО

Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску заявила, что во время внеочередного заседания Совета Украина-НАТО в четверг она подчеркнула критическую необходимость сохранения непоколебимой поддержки евроатлантического пути Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сообщила в Twitter (X).

По ее словам, Вашингтонский саммит НАТО в июле 2024 года предоставляет "решающую возможность для амбициозных действий" в направлении евроатлантической интеграции Украины.

At NATO-Ukraine Council: Stressed critical need to maintain steadfast support for 🇺🇦’s Euro-Atlantic path. The Washington Summit offers a crucial opportunity for ambitious actions in this direction. We remain firmly committed to providing support for #UA as long as needed. pic.twitter.com/zZ3NokLRuP April 4, 2024

"Мы остаемся твердо преданными тому, чтобы оказывать поддержку Украине столько, сколько потребуется", – отметила Одобеску.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что саммит НАТО в Вашингтоне примет решение о долгосрочной поддержке Киева.

Напомним, генсек Альянса заявил, что союзники должны обеспечить поддержку Украины в долгосрочной перспективе на фоне обсуждений относительно предложения фонда на 100 млрд евро.

Впоследствии Столтенберг уточнил, что дискуссии по созданию нового многолетнего фонда поддержки Украины продолжаются и происходят совместно с украинской стороной.

В то же время чиновники Альянса публично выражали скепсис относительно любых формулировок о приглашении Украины к членству на саммите в Вашингтоне в июле 2024 года.