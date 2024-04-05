В Финляндии завершили ремонт повреждённого газопровода Balticconnector

Ремонт газопровода Balticconnector, который соединяет Финляндию и Эстонию и был поврежден в октябре 2023 года, завершен в соответствии с планом.

Об этом заявили в финской компании Gasgrid, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

По данным Gasgrid, герметичность и долговечность трубы также была протестирована.

Сейчас начались работы по подготовке к вводу трубопровода в эксплуатацию. Трубу, помимо прочего, нужно промыть, опустошить и осушить.

По оценкам Gasgrid, работа трубопровода будет восстановлена 22 апреля.

Повреждение газопровода Balticconnector, проходящего между Финляндией и Эстонией, было обнаружено в ночь с 7 на 8 октября. В результате повреждения транспортировка газа была прекращена.

После предварительного расследования власти сосредоточились на китайском судне NewNew Polar Bear, которое находилось в этом районе во время повреждения инфраструктурных объектов. Финская полиция считает, что судно могло бросить якорь на морское дно, разорвав трубопровод и многочисленные телекоммуникационные кабели.

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна ранее заявил, что продолжительность расследования "будет зависеть от Китая – насколько Китай готов к сотрудничеству".