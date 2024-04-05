Косово начало перепись населения с опросом сербского меньшинства

Правительство Косова в пятницу начало первую с 2011 года общенациональную перепись населения, которая включает опрос этнического сербского меньшинства на фоне напряженности в отношениях с Белградом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Агентство статистики проводит перепись населения стоимостью 12 миллионов евро, которую изначально планировали провести в 2021 году, но отложили из-за пандемии коронавируса.

Как отмечает ведомство, около 4400 человек проведут личные интервью с 5 апреля по 17 мая, чтобы охватить демографические и социально-экономические показатели, которые "сделают Косово на шаг ближе к интеграции в Евросоюз".

В 2011 году в Косове было зарегистрировано 1,74 миллиона жителей, из которых почти 1,5% – этнические сербы.

Премьер-министр Альбин Курти призвал сербское меньшинство в среду принять участие в переписи.

"Когда мы планируем субсидии, инвестиции, работу, образование... систему здравоохранения, мы должны учитывать состояние населения для формирования бюджета", – сказал он.

Опрос финансируют правительство, статистическое управление ЕС Евростат, организации ООН и Всемирный банк.

Перепись населения должна подсчитать количество людей, проживающих в стране, семейных домохозяйств, образование и занятость, а также количество местных жителей, проживающих за рубежом.

Респондентов также спросят об ущербе, который они понесли во время войны 1998-1999 годов, и есть ли у них родственники, которые погибли или были замучены в то время.

Ранее политический комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы рекомендовал пригласить Косово к членству в организации, что открывает путь к голосованию за соответствующее решение на сессии ПАСЕ.

Против вступления Косова в Совет Европы категорически выступает Сербия. Ее президент Александар Вучич недавно допустил выход страны из СЕ, если это произойдет.

Для Сербии, которая не признает независимость Косова, его членство в международных организациях является крайне чувствительным вопросом. Больше об этом – в видео "ЕвроПравды".