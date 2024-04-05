У Фінляндії не планують посилювати закони щодо зброї після стрілянини у школі

Фінляндія вже має досить "суворе" законодавство щодо вогнепальної зброї, і зараз не час обговорювати його посилення, заявила міністр внутрішніх справ Марі Рантанен після стрілянини в школі цього тижня, в якій 12-річний хлопчик стріляв у однокласників і убив одного.

Як пише "Європейська правда", про це вона заявила в інтерв'ю Reuters.

За її словами, розслідування поліції перебуває на ранніх стадіях, і навіть якщо воно швидко просунеться, зараз "не час говорити", чи варто посилювати законодавство країни про зброю.

"Я можу сказати загалом про наше збройове законодавство, що воно є досить хорошим та суворим для початку, але потім виникає питання, чи його дотримуються", – сказала Рантанен.

Вона зазначила, Фінляндія продовжить забезпечувати можливість резервістам практикувати стрільбу, а також захищати право на стрільбу та полювання як розваги, оскільки вони мають давню історію в країні.

Голова комітету з питань оборони фінського парламенту Юкка Копра підтримав слова Рантанен, заявивши, що обговорення законодавства щодо зброї зараз було б "штучним".

"Ми повинні вивчити способи допомогти молодим людям та запобігти подібним вчинкам у майбутньому", – сказав він.

Дозвіл на револьвер калібру, який використали під час стрілянини у школі, належав родичу підозрюваного, повідомила поліція, додавши, що цей тип зброї зазвичай використовується для стрільби по мішенях. За законом, власники зброї зобов'язані зберігати її під замком.

Нагадаємо, у вівторок 2 квітня в школі у передмісті Гельсінкі сталася стрілянина, внаслідок якої одна дитина загинула. Напад скоїв 12-річний хлопець, постраждалі були його однокласниками-однолітками. Слідство з’ясувало, що мотивом вчинку, найімовірніше, стала образа за цькування.

Попереднє розслідування також встановило, що напад був спланованим.