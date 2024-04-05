В Финляндии не планируют ужесточать законы об оружии после стрельбы в школе

Финляндия уже имеет достаточно "строгое" законодательство в отношении огнестрельного оружия, и сейчас не время обсуждать его ужесточение, заявила министр внутренних дел Мари Рантанен после стрельбы в школе на этой неделе, в которой 12-летний мальчик стрелял в одноклассников и убил одного.

Как пишет "Европейская правда", об этом она заявила в интервью Reuters.

По ее словам, расследование полиции находится на ранних стадиях, и даже если оно быстро продвинется, сейчас "не время говорить", стоит ли ужесточать законодательство страны об оружии.

"Я могу сказать в целом о нашем оружейном законодательстве, что оно является достаточно хорошим и строгим для начала, но потом возникает вопрос, соблюдается ли оно", – сказала Рантанен.

Она отметила, Финляндия продолжит обеспечивать возможность резервистам практиковать стрельбу, а также защищать право на стрельбу и охоту как развлечения, поскольку они имеют давнюю историю в стране.

Председатель комитета по вопросам обороны финского парламента Юкка Копра поддержал слова Рантанен, заявив, что обсуждение законодательства по оружию сейчас было бы "искусственным".

"Мы должны изучить способы помочь молодым людям и предотвратить подобные поступки в будущем", – сказал он.

Разрешение на револьвер калибра, который использовали во время стрельбы в школе, принадлежал родственнику подозреваемого, сообщила полиция, добавив, что этот тип оружия обычно используется для стрельбы по мишеням. По закону, владельцы оружия обязаны хранить его под замком.

Напомним, во вторник 2 апреля в школе в пригороде Хельсинки произошла стрельба, в результате которой один ребенок погиб. Нападение совершил 12-летний ученик, пострадавшие были его одноклассниками-сверстниками. Следствие выяснило, что мотивом поступка, скорее всего, стала обида за травлю.

Предварительное расследование также установило, что нападение было спланированным.