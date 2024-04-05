Турецька опозиція звинуватила Ердогана затримці коштів для міст

У турецькій опозиції стверджують, що через президента Реджепа Таїпа Ердогана міста не доотримують мільярди доларів з муніципальних фондів, які мають вирішальне значення для інвестицій.

Як пише "Європейська правда", про це в інтерв'ю Bloomberg заявив лідер головної опозиційної Республіканської народної партії (РНП) Озгюр Озел.

За словами лідера РНП, президент повинен виділити понад 1,8 млрд доларів затвердженого фінансування, яке вже два роки утримується урядом або державним банком.

"Виборці покарали його", – сказав Озел, маючи на увазі нещодавню поразку партії Ердогана на місцевих виборах.

Озел додав, що якщо Ердоган відмовить муніципалітетам у підтримці, "виборці покарають його ще суворіше".

Він пообіцяв, що муніципалітети, де має контроль РНП, збережуть соціальну допомогу та виплати для нужденних, а також проведуть ретельний аудит з метою забезпечення їхньої більшої прозорості.

У неділю на місцевих виборах у Туреччині РНП досягла історичного успіху, зберігши за собою посади мерів Стамбула, найбільшого міста та економічного центру країни, і столиці Анкари.

Партія отримала майже 38% голосів на національному рівні, випередивши Партію справедливості та розвитку Ердогана, яка отримала трохи менше 36%.

Таким чином, політсила чинного президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана зазнала найбільшої поразки за понад 20 років. Прихильники опозиції влаштували масштабні святкування у Стамбулі.

Сам Ердоган, коментуючи результати виборів, висловив жаль, що його політична сила не змогла досягти бажаних результатів.

Детально про значення поразки партії Ердогана на місцевих виборах дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди", а також у статті "Туреччина обирає опозицію"