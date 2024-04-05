Турецкая оппозиция обвинила Эрдогана в задержке денег для городов

В турецкой оппозиции утверждают, что из-за президента Реджепа Тайипа Эрдогана города не дополучают миллиарды долларов из муниципальных фондов, которые имеют решающее значение для инвестиций.

Как пишет "Европейская правда", об этом в интервью Bloomberg заявил председатель главной оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Озгюр Озел.

По словам лидера РНП, президент должен выделить более 1,8 млрд долларов утвержденного финансирования, которое уже два года удерживается правительством или государственным банком.

"Избиратели наказали его", – сказал Озел, имея в виду недавнее поражение партии Эрдогана на местных выборах.

Озел добавил, что если Эрдоган откажет муниципалитетам в поддержке, "избиратели накажут его еще строже".

Он пообещал, что муниципалитеты под контролем РНП сохранят социальную помощь и выплаты для нуждающихся, а также проведут тщательный аудит с целью обеспечения их большей прозрачности.

В воскресенье на местных выборах в Турции РНП достигла исторического успеха, сохранив за собой должности мэров Стамбула, крупнейшего города и экономического центра страны, и столицы Анкары.

Партия получила почти 38% голосов на национальном уровне, опередив Партию справедливости и развития Эрдогана, которая получила чуть менее 36%.

Таким образом, политсила действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана потерпела самое крупное поражение за более чем 20 лет. Сторонники оппозиции устроили масштабные празднования в Стамбуле.

Сам Эрдоган, комментируя результаты выборов, выразил сожаление, что его политическая сила не смогла достичь желаемых результатов.

Подробно о значении поражения партии Эрдогана на местных выборах смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье "Турция выбирает оппозицию".