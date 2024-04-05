Польща вирішила не висилати посла Ізраїлю після скандальних заяв

Посол Ізраїлю в Польщі Яків Лівне відвідав польське МЗС на тлі обурення, спричиненого його постом у соцмережі після загибелі польського волонтера в Газі внаслідок ізраїльського удару.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Під час зустрічі заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна передав послу Ізраїлю ноту протесту від імені МЗС та польської дипломатії.

Посол вибачився "за безпрецедентну подію в історії цивілізованого світу", а саме за обстріл автомобіля гуманітарного конвою, який прямував із гуманітарною допомогою до сектора Гази, заявив Шейна на пресконференції.

Як він підкреслив, "посол не буде висланий з Польщі".

Семеро волонтерів гуманітарної організації World Central Kitchen, в тому числі поляк, були вбиті в секторі Гази; організація повідомила, що вони були обстріляні ізраїльською армією. Інцидент стався, коли працівники доставляли продовольчу допомогу, яка прибула до Гази кількома годинами раніше кораблем з Кіпру.

Шейна підкреслив, що нота протесту і вся розмова проходила в атмосфері "не стільки вимог, скільки чітких очікувань з польського боку". "Перш за все, ми очікуємо прозорого розслідування, в якому польська сторона та інші країни, які втратили своїх громадян в цій атаці, яку я, як юрист, називаю вбивством, польська сторона вимагає не тільки розуміння, але й доступу до всієї інформації, щоб пояснення справи було задовільним", – сказав Шейна.

"По-друге, – додав він, – ми хочемо, щоб Регіональна прокуратура в Перемишлі (звідки родом загиблий поляк. – Ред.) була допущена і брала участь у поясненні та у всій кримінально-дисциплінарній процедурі проти солдатів, які несуть відповідальність за це".

"Ми також хочемо і вимагаємо компенсації для постраждалих, в тому числі, звичайно, в першу чергу, для польського громадянина, його сім'ї, але за умови, що сім'я цього хоче. І ми сподіваємося, що зможемо в цьому ефективно допомогти", – підкреслив Шейна.

Тим часом перед будівлею міністерства проходив пікет близько 30 осіб, які представлялися представниками пропалестинських кіл і вимагали видворення ізраїльського посла Лівне та "розриву дипломатичних відносин з Ізраїлем до тих пір, поки триває геноцид в секторі Гази".

Як повідомлялося, віцеспікер Сейму Польщі і політик ультраправої "Конфедерації" Кшиштоф Босак назвав обстріл гуманітарного конвою в Газі воєнним злочином. У відповідь Яків Лівне розмістив у Twitter (X) допис, який викликав обурення у Польщі.

"Антисеміти завжди залишаться антисемітами, а Ізраїль залишиться демократичною єврейською державою, яка бореться за своє право на існування", – написав він, зазначивши, що Босак не засудив напад ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.