Польша решила не высылать посла Израиля после скандальных заявлений

Посол Израиля в Польше Яков Ливне посетил польский МИД на фоне возмущения, вызванного его постом в соцсети после гибели польского волонтера в Газе в результате израильского удара.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Во время встречи заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна передал послу Израиля ноту протеста от имени МИД и польской дипломатии.

Посол извинился за "беспрецедентное событие в истории цивилизованного мира", а именно за обстрел автомобиля гуманитарного конвоя, который направлялся с гуманитарной помощью в сектор Газы, заявил Шейна на пресс-конференции.

Как он подчеркнул, "посол не будет выслан из Польши".

Семеро волонтеров гуманитарной организации World Central Kitchen, в том числе поляк, были убиты в секторе Газы; организация сообщила, что они были обстреляны израильской армией. Инцидент произошел, когда работники доставляли продовольственную помощь, которая прибыла в Газу несколькими часами ранее кораблем из Кипра.

Шейна подчеркнул, что нота протеста и весь разговор проходил в атмосфере "не столько требований, сколько четких ожиданий с польской стороны". "Прежде всего, мы ожидаем прозрачного расследования, в котором польская сторона и другие страны, потерявшие своих граждан в этой атаке, которую я, как юрист, называю убийством, польская сторона требует не только понимания, но и доступа ко всей информации, чтобы объяснение дела было удовлетворительным", – сказал Шейна.

"Во-вторых, – добавил он, – мы хотим, чтобы Региональная прокуратура в Перемышле (откуда родом погибший поляк. – Ред.) была допущена и участвовала в объяснении и во всей уголовно-дисциплинарной процедуре против солдат, которые несут ответственность за это".

"Мы также хотим и требуем компенсации для пострадавших, в том числе, конечно, в первую очередь, для польского гражданина, его семьи, но при условии, что семья этого хочет. И мы надеемся, что сможем в этом эффективно помочь", – подчеркнул Шейна.

Тем временем перед зданием министерства проходил пикет около 30 человек, которые представлялись представителями пропалестинских кругов и требовали выдворения израильского посла Ливне и "разрыва дипломатических отношений с Израилем до тех пор, пока продолжается геноцид в секторе Газа".

Как сообщалось, вице-спикер Сейма Польши и политик ультраправой "Конфедерации" Кшиштоф Босак назвал обстрел гуманитарного конвоя в Газе военным преступлением. В ответ Яков Ливне разместил в Twitter (X) сообщение, которое вызвало возмущение в Польше.

"Антисемиты всегда останутся антисемитами, а Израиль останется демократическим еврейским государством, которое борется за свое право на существование", – написал он, отметив, что Босак не осудил нападение ХАМАС на Израиль 7 октября.