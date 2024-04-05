Рада ЄС схвалила допомогу армії Молдови на 41 млн євро
Рада ЄС у четвер ухвалила заходи на підтримку збройних сил Молдови вартістю 41 млн євро.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у повідомленні Ради ЄС.
Ухвалений захід вартістю 41 млн євро, розрахований на 40 місяців, фінансуватиме надання нелетального обладнання в наступних сферах: мобільність, повітряне спостереження, радіоелектронна боротьба та логістичне обладнання.
"Цей захід допомоги має на меті дозволити Збройним силам Республіки Молдова підвищити оперативну ефективність, прискорити відповідність стандартам ЄС і оперативну сумісність, і, таким чином, краще захистити цивільне населення в кризових і надзвичайних ситуаціях. Він також спрямований на зміцнення потенціалу Республіки Молдова щодо її участі у військових місіях і операціях ЄС в рамках Спільної політики безпеки і оборони", – зазначили у Раді ЄС.
Цей захід був запропонований самою Молдовою 5 лютого 2023 року і доповнить інші заходи допомоги, ухвалені в травні 2023 року, червні 2022 року та грудні 2021 року.
"ЄС зобов'язується надавати всю необхідну підтримку Молдові у вирішенні проблем, з якими вона стикається внаслідок загарбницької війни Росії проти України, а також зміцнювати стійкість, безпеку і стабільність країни перед обличчям дестабілізуючих дій Росії", – йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, Північноатлантичний Альянс з огляду на останні події в Придністровському регіоні Молдови стежить за загрозою, яку для Кишинева може становити Росія.
Нагадаємо, 17 березня придністровські ЗМІ повідомили про вибух і пожежу на території військової частини в Тирасполі.
Придністровські ЗМІ заявили, що вибух став результатом атаки дрона. Але влада Молдови проаналізувала відеоматеріали з інцидентом і дійшла висновку, що відео "теракту" містить явні елементи монтажу.