Рада ЄС схвалила допомогу армії Молдови на 41 млн євро

Рада ЄС у четвер ухвалила заходи на підтримку збройних сил Молдови вартістю 41 млн євро.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Ухвалений захід вартістю 41 млн євро, розрахований на 40 місяців, фінансуватиме надання нелетального обладнання в наступних сферах: мобільність, повітряне спостереження, радіоелектронна боротьба та логістичне обладнання.

"Цей захід допомоги має на меті дозволити Збройним силам Республіки Молдова підвищити оперативну ефективність, прискорити відповідність стандартам ЄС і оперативну сумісність, і, таким чином, краще захистити цивільне населення в кризових і надзвичайних ситуаціях. Він також спрямований на зміцнення потенціалу Республіки Молдова щодо її участі у військових місіях і операціях ЄС в рамках Спільної політики безпеки і оборони", – зазначили у Раді ЄС.

Цей захід був запропонований самою Молдовою 5 лютого 2023 року і доповнить інші заходи допомоги, ухвалені в травні 2023 року, червні 2022 року та грудні 2021 року.

"ЄС зобов'язується надавати всю необхідну підтримку Молдові у вирішенні проблем, з якими вона стикається внаслідок загарбницької війни Росії проти України, а також зміцнювати стійкість, безпеку і стабільність країни перед обличчям дестабілізуючих дій Росії", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Північноатлантичний Альянс з огляду на останні події в Придністровському регіоні Молдови стежить за загрозою, яку для Кишинева може становити Росія.

Нагадаємо, 17 березня придністровські ЗМІ повідомили про вибух і пожежу на території військової частини в Тирасполі.

Придністровські ЗМІ заявили, що вибух став результатом атаки дрона. Але влада Молдови проаналізувала відеоматеріали з інцидентом і дійшла висновку, що відео "теракту" містить явні елементи монтажу.