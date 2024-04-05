У Молдові визнали екстремістським прапор імперської Росії

У Молдові визнали екстремістським чорно-жовто-білий триколор – прапор імперської Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Відповідне рішення ухвалив суд Кишинева сектору Центр, розглянувши запит Генеральної прокуратури, міністерства юстиції та Служби інформації та безпеки (СІБ).

Суд схвалив клопотання влади і встановив "екстремістський характер прапора з трьома горизонтальними чорно-жовто-білими лініями".

Рішення можна оскаржити в Апеляційній палаті Кишинева протягом 30 днів.

Чорно-жовто-білий прапор був офіційним прапором Російської імперії з 1858 до 1896 року. Сьогодні він активно використовується російськими націоналістичними, монархічними та патріотичними організаціями.

Раніше в Латвії порушили кримінальну справу проти молодика 2002 року народження за публічну підтримку у центрі Риги воєнних злочинів Росії і прославляння господаря Кремля Владіміра Путіна.

А в Чехії поліція проводить розслідування щодо чоловіка, який пройшовся вулицею міста Пардубіце в одязі із символом агресії Росії.