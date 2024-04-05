В Молдове признали экстремистским флаг имперской России

В Молдове признали экстремистским черно-желто-белый триколор – флаг имперской России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Соответствующее решение принял суд Кишинева сектора Центр, рассмотрев запрос Генеральной прокуратуры, министерства юстиции и Службы информации и безопасности (СИБ).

Суд одобрил ходатайство властей и установил "экстремистский характер флага с тремя горизонтальными черно-желто-белыми линиями".

Решение можно обжаловать в Апелляционной палате Кишинева в течение 30 дней.

Черно-желто-белый флаг был официальным флагом Российской империи с 1858 до 1896 года. Сегодня он активно используется российскими националистическими, монархическими и патриотическими организациями.

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