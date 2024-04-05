У Придністров'ї заявляють про нову "атаку" дрона на військову частину
Новини — П'ятниця, 5 квітня 2024, 18:41 —
Так зване "міністерство держбезпеки" невизнаного Придністров'я повідомило, що дрон нібито атакував військову частину у регіоні.
Як пише "Європейська правда", відео з місця події поширив придністровський "державний" канал "Первый Приднестровский".
"Влада" регіону стверджує, що 5 квітня о 14:35 дрон-камікадзе атакував військову частину в Рибницькому районі.
"Ціллю була радіолокаційна станція, якій завдано незначних пошкоджень, жертв немає. На місці працює слідчо-оперативна група. Порушено кримінальну справу", – кажуть представники Придністров’я.
Приднестровье. pic.twitter.com/C46KHUuSXC– Олег Ракаев (@ShrhOAJtl752WgK) April 5, 2024
Нагадаємо, 17 березня придністровські ЗМІ повідомили про вибух і пожежу на території військової частини в Тирасполі.
Придністровські ЗМІ заявили, що вибух став результатом атаки дрона. Але влада Молдови проаналізувала відеоматеріали з інцидентом і дійшла висновку, що відео "теракту" містить явні елементи монтажу.
Як повідомлялося, Північноатлантичний альянс з огляду на останні події в Придністровському регіоні Молдови стежить за загрозою, яку для Кишинева може становити Росія.