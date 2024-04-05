Латвія впроваджує нові інструменти для боротьби з обходом санкцій проти РФ

Латвія хоче покращити виконання санкцій ЄС проти Росії, застосувавши інструменти, які вона використовує для боротьби з незаконним фінансуванням.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Влада країни хоче надати повноваження підрозділу фінансової розвідки з контролю торговельних потоків з країни ЄС до країн Центральної Азії, товари з яких зрештою потрапляють до Росії.

Підрозділ заморожуватиме активи, що належать особам, які потрапили під санкції, створюватиме пули санкційних даних, публікуватиме списки заморожених активів і вестиме публічну пошукову систему організацій та осіб, на яких поширюються санкції ЄС.

Підрозділ отримав нові інструменти після низки фінансових скандалів, у тому числі банкрутства другого за величиною банку Латвії, який Міністерство фінансів США звинуватило у відмиванні грошей у 2018 році.

Країни Балтії займають одне з найбільш вразливих місць в ЄС в обході санкцій проти РФ: порти, залізничне та автомобільне сполучення роблять їхню територію ідеальною зупинкою для товарів, які намагаються завезти до Росії.

Заступник директора підрозділу фінансової розвідки Пауліс Ілєнковс повідомив, що розслідування в першу чергу спрямовані на тих, хто керує перевезеннями за межами країни.

"Більшість кримінальних проваджень, порушених нашою податковою і митною поліцією, спрямовані не проти латвійських компаній, а проти інших компаній, зареєстрованих в ЄС, які використовують Латвію як транзитну країну", – сказав Ілєнковс.

Раніше Європейський парламент проголосував за директиву про криміналізацію порушення та обходу санкцій Європейського Союзу.

Для того, щоб обмежити обхід санкцій та посилити їх дотримання, Єврокомісія у грудні 2022 року запропонувала цей проєкт директиви.

9 червня 2023-го Рада ЄС визначилася зі своїм загальним підходом щодо директиви, а остаточно головування в Раді ЄС та Європейський парламент погодили документ у грудні.