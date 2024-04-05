Латвия внедряет новые инструменты для борьбы с обходом санкций против РФ
Латвия хочет улучшить выполнение санкций ЕС против России, применив инструменты, которые она использует для борьбы с незаконным финансированием.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.
Власти страны хотят предоставить полномочия подразделения финансовой разведки по контролю торговых потоков из страны ЕС в страны Центральной Азии, товары из которых в конечном итоге попадают в Россию.
Подразделение будет замораживать активы, принадлежащие лицам, попавшим под санкции, создавать пулы санкционных данных, публиковать списки замороженных активов и вести публичную поисковую систему организаций и лиц, на которых распространяются санкции ЕС.
Подразделение получило новые инструменты после ряда финансовых скандалов, в том числе банкротства второго по величине банка Латвии, который Министерство финансов США обвинило в отмывании денег в 2018 году.
Страны Балтии занимают одно из самых уязвимых мест в ЕС в обходе санкций против РФ: порты, железнодорожное и автомобильное сообщение делают их территорию идеальной остановкой для товаров, которые пытаются завезти в Россию.
Заместитель директора подразделения финансовой разведки Паулис Иленковс сообщил, что расследования в первую очередь направлены на тех, кто руководит перевозками за пределами страны.
"Большинство уголовных производств, возбужденных нашей налоговой и таможенной полицией, направлены не против латвийских компаний, а против других компаний, зарегистрированных в ЕС, которые используют Латвию как транзитную страну", – сказал Иленковс.
Ранее Европейский парламент проголосовал за директиву о криминализации нарушения и обхода санкций Европейского Союза.
Для того чтобы ограничить обход санкций и усилить их соблюдение, Еврокомиссия в декабре 2022 года предложила этот проект директивы.
9 июня 2023 года Совет ЕС определился со своим общим подходом относительно директивы, а окончательно председательство в Совете ЕС и Европейский парламент согласовали документ в декабре.