Держдеп: Ми чітко висловили Грузії своє ставлення до закону про "іноагентів"

У Держдепі США заявили, що "глибоко стурбовані" намірами влади у Грузії схвалити закон "про іноагентів".

Про це йдеться в заяві речника Держдепу Метью Міллера, повідомляє "Європейська правда".

Міллер зазначив, що цей законопроєкт створює загрозу для організацій громадянського суспільства, чия робота спрямована на покращення життя пересічних громадян Грузії в таких сферах, як охорона здоров'я, освіта та соціальна підтримка.

"Він підриває прихильність Грузії до євроатлантичної інтеграції і ризикує звести Грузію з її європейського шляху. Ми довели ці занепокоєння до відома грузинського уряду", – зазначив представник Держдепу.

Євросоюз висловив серйозне занепокоєння з приводу намірів "Грузинської мрії" ухвалити цей закон.

Нагадаємо, разом з поновленням намірів ухвалити закон "про прозорість іноземного впливу", який порівнюють із законом про "іноагентів" у Росії, партія влади "Грузинська мрія" також офіційно внесла пропозицію поправок до конституції про заборону "ЛГБТ-пропаганди".

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