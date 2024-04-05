Госдеп: Мы четко выразили Грузии свое отношение к закону об "иноагентах"

В Госдепе США заявили, что "глубоко обеспокоены" намерениями властей в Грузии принять закон "об иноагентах".

Об этом говорится в заявлении представителя Госдепа Мэтью Миллера, сообщает "Европейская правда".

Миллер отметил, что этот законопроект создает угрозу для организаций гражданского общества, чья работа направлена на улучшение жизни рядовых граждан Грузии в таких сферах, как здравоохранение, образование и социальная поддержка.

"Он подрывает приверженность Грузии к евроатлантической интеграции и рискует свести Грузию с ее европейского пути. Мы довели эти беспокойства до сведения грузинского правительства", – отметил представитель Госдепа.

Евросоюз выразил серьезную обеспокоенность по поводу намерений "Грузинской мечты" принять этот закон.

Напомним, вместе с возобновлением намерений принять закон "о прозрачности иностранного влияния", который сравнивают с законом об "иноагентах" в России, партия власти "Грузинская мечта" также официально внесла предложение поправок в конституцию о запрете "ЛГБТ-пропаганды".

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