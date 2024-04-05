Бельгія зробила крок до впровадження "вуглецевого" податку на імпорт з третіх країн

Нижня палата парламенту Бельгії ухвалила проєкт закону, що передбачає додаткове оподаткування на імпорт з країн за межами ЄС, де діють менш жорсткі екологічні стандарти виробництва.

Про це повідомляє The Brussels Times, пише "Європейська правда".

Проєкт підтримала так звана "коаліція Вівальді", до якої приєдналися "Новий фламандський альянс" N-VA, партія "Залучені" (Les Engagés) та DéFi, тоді як політсили "Фламандський інтерес" та "Робітнича партія Бельгії" (PTB) утрималися.

Законопроєкт передбачає впровадження у Бельгії ідей, передбачених європейським механізмом CBAM, що спрямований на оподаткування імпортованих до ЄС товарів у галузях, які спричиняють інтенсивні викиди парникових газів, якщо в цих країнах нижчі екологічні стандарти. Таким чином розраховують вирівнювати цінові відмінності між імпортованими товарами і європейськими та стимулювати треті країни запроваджувати вищі екологічні стандарти для свого бізнесу.

Нові правила мають почати діяти з 2026 року. З цього часу імпортери товарів до ЄС у галузях, які підпадають під дію CBAM, повинні будуть надавати інформацію про "вуглецевий свід" продукції.

У Франції також готують додаткові податки для боротьби з навалою дешевого одягу "швидкої моди".

А на рівні Євросоюзу готують заборону на утилізацію нового одягу, який залишився нерозпроданим.



