Бельгия сделала шаг к внедрению "углеродного" налога на импорт из третьих стран

Нижняя палата парламента Бельгии приняла проект закона, предусматривающий дополнительное налогообложение на импорт из стран за пределами ЕС, где действуют менее жесткие экологические стандарты производства.

Об этом сообщает The Brussels Times, пишет "Европейская правда".

Проект поддержала так называемая "коалиция Вивальди", к которой присоединились "Новый фламандский альянс" N-VA, партия "Вовлеченные" (Les Engagés) и DéFi, тогда как политсилы "Фламандский интерес" и "Рабочая партия Бельгии" (PTB) воздержались.

Законопроект предусматривает внедрение в Бельгии идей, предусмотренных европейским механизмом CBAM, который направлен на налогообложение импортируемых в ЕС товаров в отраслях, вызывающих интенсивные выбросы парниковых газов, если в этих странах более низкие экологические стандарты.

Таким образом рассчитывают выравнивать ценовые различия между импортируемыми товарами и европейскими и стимулировать третьи страны вводить более высокие экологические стандарты для своего бизнеса.

Новые правила должны начать действовать с 2026 года. С этого времени импортеры товаров в ЕС в отраслях, которые подпадают под действие CBAM, должны будут предоставлять информацию об "углеродном следе" продукции.

Во Франции также готовят дополнительные налоги для борьбы с нашествием дешевой одежды "быстрой моды".

А на уровне Евросоюза готовят запрет на утилизацию новой одежды, которая осталась нераспроданной.