Фінляндія до середини квітня закрила морські пункти пропуску біля кордону з РФ

Уряд Фінляндії вирішив тимчасово закрити для приватних човнів морські пункти пропуску у східній частині Фінської затоки, щоб цим шляхом не спробували скористатися мігранти, які намагаються потрапити до ЄС з території Росії.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

На додачу до рішення не відкривати сухопутні пункти перетину кордону з РФ, які майже безперервно закриті з 30 листопада, Фінляндія до 15 квітня закрила для приватних човнів морські КПП у східній частині Фінської затоки, біля кордону з Росією.

Kalle Purhonen / Yle

"Оскільки змінюється пора року, це наш проактивний захід – щоби інструменталізована міграція не поширилася на морські маршрути… Виглядає, що така ситуація з інструменталізацією міграції буде зберігатися ще тривалий час. Ми не бачимо ніяких ознак того, що вона зміниться на краще", – пояснив представник Прикордонної служби Марко Турунен.

Він наголосив, що спроби дістатися до Фінляндії морем були б небезпечними для життя, оскільки у Балтійському морі більш суворі погодні умови, ніж у Середземному – вода дуже холодна навіть влітку.

"Організатори нелегальної міграції, злочинні організації, не переймаються безпекою людей. У Середземному морі людей "напаковують" у погані човни. Це зайві ризики для цих людей", – додав він.

Заступник начальника відділення Прикордонної служби у Фінській затоці Мікко Хірве каже, що цей превентивний захід не буде мати особливого впливу на те, як люди можуть користуватися своїми приватними яхтами. За його словами, від часу початку повномасштабної війни Росії проти України використання цих морських пунктів пропуску знизилося до мінімуму.

Очільниця МВС Фінляндії Марі Рантанен, оголошуючи про продовження закриття сухопутного кордону, зазначила, що на території Росії неподалік від кордонів з Фінляндією перебувають від сотень до тисяч мігрантів, яких можуть використати як інструмент тиску на Фінляндію.

Також повідомляли, що фінська прикордонна служба почала розслідування близько двох десятків справ, пов'язаних з організацією незаконного проникнення до Фінляндії через кордон із Росією.

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен закликала Євросоюз виробити спільну відповідь на використання Росією міграції до ЄС як зброї.