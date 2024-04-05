Финляндия до середины апреля закрыла морские пункты пропуска у границы с РФ

Правительство Финляндии решило временно закрыть для частных лодок морские пункты пропуска в восточной части Финского залива, чтобы этим путем не попытались воспользоваться мигранты, которые пытаются попасть в ЕС с территории России.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

В дополнение к решению не открывать сухопутные пункты пересечения границы с РФ, которые почти непрерывно закрыты с 30 ноября, Финляндия до 15 апреля закрыла для частных лодок морские КПП в восточной части Финского залива, у границы с Россией.

Kalle Purhonen / Yle

"Поскольку меняется время года, это наша проактивная мера – чтобы инструментализованная миграция не распространилась на морские маршруты... Похоже, что такая ситуация с инструментализацией миграции будет сохраняться еще долгое время. Мы не видим никаких признаков того, что она изменится к лучшему", – пояснил представитель Пограничной службы Марко Турунен.

Он подчеркнул, что попытки добраться до Финляндии морем были бы опасными для жизни, поскольку в Балтийском море более суровые погодные условия, чем в Средиземном.

"Организаторы нелегальной миграции, преступные организации, не заботятся о безопасности людей. В Средиземном море людей "напаковывают" в ненадежные лодки. Это лишние риски для этих людей", – добавил он.

Заместитель начальника отделения Пограничной службы в Финском заливе Микко Хирве говорит, что эта превентивная мера не будет иметь особого влияния на то, как люди могут пользоваться своими частными яхтами. По его словам, со времени начала полномасштабной войны России против Украины использование этих морских пунктов пропуска снизилось до минимума.

Глава МВД Финляндии Мари Рантанен, объявляя о продлении закрытия сухопутной границы, отметила, что на территории России неподалеку от границ с Финляндией находятся от сотен до тысяч мигрантов, которых могут использовать как инструмент давления на Финляндию.

Также сообщалось, что финская пограничная служба начала расследование около двух десятков дел, связанных с организацией незаконного проникновения в Финляндию через границу с Россией.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвала Евросоюз выработать совместный ответ на использование Россией миграции в ЕС в качестве оружия.