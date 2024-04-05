Чинний прем’єр Румунії поки не визначився, чи буде балотуватися на президентських виборах

Чинний прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку ухилився від відповіді, чи планує висувати свою кандидатуру для участі у президентських виборах, що пройдуть у вересні.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Чолаку, який представляє лівоцентристської Соціал-демократичну партію Румунії, сказав, що не буде коментувати свої плани щодо президентських виборів принаймні до 10 червня та поки "не знає", чи буде балотуватися.

"Не знаю, чи я буду претендувати на посаду президента Румунії. Але що я знаю – що зараз переді мною значно серйозніший виклик, завдання, які стоять перед прем’єр-міністром", – сказав він.

Чолаку додав, що продовжує вважати Національну ліберальну партію" найкращим партнером для реалізації своєї політики.

Президентські вибори у Румунії пройдуть 15 вересня 2024 року.

Чинний президент Клаус Йоганніс завершує свою другу каденцію на президентській посаді та офіційно претендує на те, щоби стати наступним генеральним секретарем НАТО після відставки Єнса Столтенберга. Втім, переважна більшість країн-членів висловлюють підтримку кандидатурі Марка Рютте, який невдовзі залишить посаду прем’єра Нідерландів.

Також у п’ятницю стало відомо, що ісландська прем’єрка Катрін Якобсдоттір достроково залишить посаду для участі у президентських виборах, які в Ісландії пройдуть у червні.