Італія підтримує кандидатуру Рютте на посаду нового генсека НАТО

Італія висловила підтримку кандидатурі очільника уряду Нідерландів Марка Рютте на посаду нового генсека НАТО замість Єнса Столтенберга.

Про це заявив глава МЗС Італії Антоніо Таяні, якого цитує ANSA, повідомляє "Європейська правда".

"Ми говорили вчора про наступного генерального секретаря і підтвердили нашу позицію, яка полягає в тому, що ми підтримуємо кандидатуру прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте", – сказав Таяні.

За його словами, переважна більшість країн-членів НАТО також підтримує кандидатуру Рютте.

"Але нам доведеться почекати на відповіді Туреччини, Румунії та Угорщини, які підтримують кандидатуру президента Румунії Клауса Йоганніса. Та я сподіваюся, що ми зможемо домовитися", – додав італійський міністр.

Рютте, за даними ЗМІ, попри статус фаворита має завоювати довіру щонайменше чотирьох урядів: Угорщини, Румунії, Словаччини та Туреччини.

Напередодні і глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща хотіла б бачити на чолі Альянсу генсека, який би представляв Східну Європу.

У четвер Швеція заявила про свою підтримку кандидатури Рютте.