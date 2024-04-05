Премьер Румынии пока не определился, будет ли баллотироваться на президентских выборах

Действующий премьер-министр Румынии Марчел Чолаку уклонился от ответа, планирует ли выдвигать свою кандидатуру для участия в президентских выборах, которые пройдут в сентябре.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Чолаку, который представляет левоцентристскую Социал-демократическую партию Румынии, сказал, что не будет комментировать свои планы относительно президентских выборов по крайней мере до 10 июня и пока "не знает", будет ли баллотироваться.

"Не знаю, буду ли я претендовать на пост президента Румынии. Но что я знаю – что сейчас передо мной значительно более серьезный вызов, задачи, которые стоят перед премьер-министром", – сказал он.

Чолаку добавил, что продолжает считать Национальную либеральную партию лучшим партнером для реализации своей политики.

Президентские выборы в Румынии пройдут 15 сентября 2024 года.

Действующий президент Клаус Йоханнис завершает свою вторую каденцию на президентском посту и официально претендует на то, чтобы стать следующим генеральным секретарем НАТО после отставки Йенса Столтенберга. Впрочем, подавляющее большинство стран-членов выражают поддержку кандидатуре Марка Рютте , который вскоре покинет пост премьера Нидерландов.

Также в пятницу стало известно, что премьер Исландии Катрин Якобсдоттир досрочно покинет пост для участия в президентских выборах, которые пройдут в июне.