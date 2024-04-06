Стефанишина: ключевых противников приглашения Украины в НАТО среди стран-членов только двое

США и Германия являются ключевыми союзниками в НАТО, которые не готовы на такой формат приглашения Украины в Альянс, который дал бы юридически обязывающий характер и создал определенность относительно будущего вступления Украины в НАТО.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда", об этом в эфире телемарафона рассказала вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Стефанишина напомнила, что Киев предложил формат приглашения, который стал бы юридической гарантией ее вступления в НАТО в будущем, тогда как все предыдущие заявления носили декларативный характер.

"Абсолютно все союзники поддерживают это решение – кроме двух... Поскольку эта информация стала публичной, то теперь США и Германия пытаются обращать внимание на других скептических союзников, как Венгрия и Словакия (...) Но ключевой является позиция именно этих двух стран", – отметила Стефанишина.

По ее словам, Вашингтон и Берлин опасаются этого шага именно потому, что это было бы "реальным решением".

"Само приглашение требует консенсуса, но и отказ от приглашения требует консенсуса. И это означает, что те союзники, которые выступают за территориальную целостность Украины, которые поддерживают Украину, должны требовать приглашения... Приглашение является гарантией того, что Украина сохранится как государство", – заявила вице-премьер.

Ранее на публичных мероприятиях она уже объясняла, почему Киев будет активно настаивать на таком формате пригла шения.

Стефанишина повторила также, что потенциальное решение в НАТО о приглашении Украины не "привязано" к предстоящему саммиту Альянса в Вашингтоне.

"Это может быть в рамках Вашингтонского саммита, может быть с новым генсеком НАТО. Это может быть в любой момент", – добавила она.

По информации NYT, Соединенные Штаты и Германия не изменили свою позицию относительно приглашения Украины в НАТО, потому что опасаются втягивания Альянса в войну.