У німецькому місті висловлюють солідарність з єврейською громадою після спроби підпалу синагоги

У німецькому місті Ольденбург, що у Нижній Саксонії, вдень 5 квітня невідомий спробував здійснити підпал синагоги, але пожежа не встигла розгорітися.

Про це повідомляє NDR, пише "Європейська правда".

Напад стався близько 13 години у п’ятницю – хтось кинув "запалювальний пристрій" під двері синагоги. Як повідомили у поліції, наглядачі з сусідньої будівлі культурного центру помітили дим і самостійно загасили вогонь до того, як дерев’яні двері загорілися.

На момент нападу всередині не відбувалося ніяких заходів, ніхто не постраждав.

Ввечері під будівлю синагоги прийшли кілька сотень людей – члени громади та інші містяни, взявши з собою прапори Ізраїлю та плакати з гаслами проти антисемітизму.

Лідер єврейської громади у місті Міхаель Шталь сказав, що громада не припинить зібрання, хоча й шокована, що поодинокі співгромадяни готові на такі вчинки. За його словами, подібних нападів на синагогу ще не було.

Мер Оденбурга Юрген Крогманн висловив солідарність з єврейською громадою. "Напади на синагоги – це напади на всіх нас", – наголосив він.

Протестантський єпископ у місті теж засудив напад і назвав неприйнятною ситуацію, що "єврейські сестри й брати мають боятися за своє життя".

Федеральна міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер назвала напад огидним і нелюдським. "Мої думки та солідарність з єврейською громадою. Злочинець має бути встановлений і притягнений до відповідальності", – наголосила Фезер.

Засудила його і очільниця МВС Саксонії Даніела Беренс.

Встановити особу палія і затримати його поки не вдалося. Поліція припускає, що ця людина діяла самостійно. Заходи безпеки довкола синагоги посилили.

"Поліція зробить усе можливе, щоб прояснити обставини цього підлого вчинку та ідентифікувати порушника", – заявив начальник поліції Оденбурга Андреас Сагехорн.

Нагадаємо, в Австрії у грудні повідомляли про затримання підлітка, який міг планувати напад на синагогу.

Невдовзі після ескалації на Близькому Сході через напад ХАМАС на Ізраїль та операцію, яку Ізраїль розпочав у відповідь, Єврокомісія заявила про "сплеск антисемітизму" у європейських країнах та закликала до солідарності з єврейськими громадами.