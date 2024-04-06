В немецком городе выражают солидарность с еврейской общиной после попытки поджога синагоги

В немецком городе Ольденбург, что в Нижней Саксонии, днем 5 апреля неизвестный попытался совершить поджог синагоги, но пожар не успел разгореться.

Об этом сообщает NDR, пишет "Европейская правда".

Нападение произошло около 13 часов в пятницу – кто-то бросил "зажигательное устройство" под дверь синагоги. Как сообщили в полиции, надзиратели из соседнего здания культурного центра заметили дым и самостоятельно потушили огонь до того, как деревянные двери загорелись.

На момент нападения внутри не происходило никаких мероприятий, никто не пострадал.

Вечером под здание синагоги пришли несколько сотен человек – члены общины и другие горожане, взяв с собой флаги Израиля и плакаты с лозунгами против антисемитизма.

Лидер еврейской общины в городе Михаэль Шталь сказал, что община не прекратит собрания, хотя и шокирована, что отдельные сограждане готовы на такие поступки. По его словам, подобных нападений на синагогу еще не было.

Мэр Оденбурга Юрген Крогманн выразил солидарность с еврейской общиной. "Нападения на синагоги – это нападения на всех нас", – подчеркнул он.

Протестантский епископ в городе тоже осудил нападение и назвал неприемлемой ситуацию, что "еврейские сестры и братья должны бояться за свою жизнь".

Федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер назвала нападение отвратительным и бесчеловечным. "Мои мысли и солидарность с еврейской общиной. Преступник должен быть установлен и привлечен к ответственности", – подчеркнула Фезер.

Осудила его и глава МВД Саксонии Даниэла Беренс.

Установить личность поджигателя и задержать его пока не удалось. Полиция предполагает, что этот человек действовал самостоятельно. Меры безопасности вокруг синагоги усилили.

"Полиция сделает все возможное, чтобы прояснить обстоятельства этого подлого поступка и идентифицировать нарушителя", – заявил начальник полиции Оденбурга Андреас Сагехорн.

Напомним, в Австрии в декабре сообщали о задержании подростка, который мог планировать нападение на синагогу.

Вскоре после эскалации на Ближнем Востоке из-за нападения ХАМАС на Израиль и операции, которую Израиль начал в ответ, Еврокомиссия заявила о "всплеске антисемитизма" в европейских странах и призвала к солидарности с еврейскими общинами.