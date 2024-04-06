Генсек НАТО припустив можливість компромісів з боку України у війні з РФ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг припустив, що Україні, можливо, доведеться вирішувати, чи йти на "певні компроміси".

Про це він сказав в інтерв'ю BBC, яке вийде у неділю, повідомляє "Європейська правда".

Як йдеться в анонсі інтерв'ю, хоча Столтенберг заявив, що військова підтримка є життєво важливою, щоб Україна витіснила російські війська та примусила лідера РФ Владіміра Путіна відмовитися від своїх цілей щодо окупації, він також припустив, що Києву, можливо, також доведеться піти на поступки.

"Зрештою, саме Україна має вирішувати, на які компроміси вона готова піти, ми повинні дати їй можливість бути в тому становищі, коли вона дійсно досягне прийнятного результату за столом переговорів", – зазначив Столтенберг.

Він зауважив, що не закликає Україну йти на поступки зараз, і додав, що "справжній мир" буде досягнутий тоді, коли "Україна переможе".

Генсек НАТО також заявив, що є "авторитарний" альянс, який надає один одному практичну підтримку та який "стає дедалі більш тісним", маючи на увазі РФ, Китай, Іран та КНДР.

"Китай підтримує російську військову економіку, постачаючи ключові деталі для оборонної промисловості, під що Москва закладає Пекіну своє майбутнє", – вказав Столтенберг.

Раніше генсек НАТО висловив думку, що подальші бойові дії в Україні можуть розвиватись за двома сценаріями залежно від того, чи зможуть союзники в Альянсі згуртуватись для допомоги Києву.

"Перший: союзники НАТО зможуть мобілізувати достатньо підтримки, Україна зможе відбити більше території. Другий сценарій: ми не зможемо цього зробити, і є реальний ризик, що Росія захопить ще більше територій і ми будемо в ще небезпечнішій ситуації", – додав генсек.

Водночас розвідувальні дані Північноатлантичного альянсу ставлять під сумнів можливість російських сил здійснити масштабний наступ найближчим часом.