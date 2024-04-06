Генсек НАТО допустил возможность компромиссов со стороны Украины в войне с РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предположил, что Украине, возможно, придется решать, идти ли на "определенные компромиссы".

Об этом он сказал в интервью BBC, которое выйдет в воскресенье, сообщает "Европейская правда".

Как говорится в анонсе интервью, хотя Столтенберг заявил, что военная поддержка является жизненно важной, чтобы Украина вытеснила российские войска и заставила лидера РФ Владимира Путина отказаться от своих целей по оккупации, он также предположил, что Киеву, возможно, также придется пойти на уступки.

"В конце концов, именно Украина должна решать, на какие компромиссы она готова пойти, мы должны дать ей возможность быть в том положении, когда она действительно достигнет приемлемого результата за столом переговоров", – отметил Столтенберг.

Он заметил, что не призывает Украину идти на уступки сейчас, и добавил, что "настоящий мир" будет достигнут тогда, когда "Украина победит".

Генсек НАТО также заявил, что есть "авторитарный" альянс, который предоставляет друг другу практическую поддержку и который "становится все более тесным", имея в виду РФ, Китай, Иран и КНДР.

"Китай поддерживает российскую военную экономику, поставляя ключевые детали для оборонной промышленности, под что Москва закладывает Пекину свое будущее", – указал Столтенберг.

Ранее генсек НАТО высказал мнение, что дальнейшие боевые действия в Украине могут развиваться по двум сценариям в зависимости от того, смогут ли союзники в Альянсе сплотиться для помощи Киеву.

"Первый: союзники НАТО смогут мобилизовать достаточно поддержки, Украина сможет отбить больше территории. Второй сценарий: мы не сможем этого сделать, и есть реальный риск, что Россия захватит еще больше территорий и мы будем в еще более опасной ситуации", – добавил генсек.

В то же время разведывательные данные Североатлантического альянса ставят под сомнение возможность российских сил осуществить масштабное наступление в ближайшее время.