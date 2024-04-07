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У Тбілісі внаслідок вибуху у тирі загинули двоє людей

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Новини — Неділя, 7 квітня 2024, 13:40 — Христина Бондарєва

Внаслідок вибуху в тирі у Тбілісі загинули 2 людини та постраждали ще 4.

Про це повідомили у МВС Грузії, пише "Європейська правда".

Внаслідок вибуху, що стався на у тирі магазину "Бетлграунд" на вулиці Бочорми N12 у Тбілісі, загинули 2 та постраждали 4 людей, які були доставлені до різних лікарень бригадами швидкої медичної допомоги, зазначили у МВС.

Про причину вибуху наразі не повідомляють. Наслідки вибуху зафіксувала камера відеореєстратора.

Одразу після отримання повідомлення на місце прибули співробітники відповідних підрозділів МВС, пожежники-рятувальники, представники патрульної та кримінальної поліції.

"На цей момент проводяться всі необхідні заходи", – повідомили у міністерстві.

Нагадаємо, у березні у Тбілісі відселили з будинку десятки людей після сильного вибуху, ймовірно газу.

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