У Тбілісі внаслідок вибуху у тирі загинули двоє людей

Внаслідок вибуху в тирі у Тбілісі загинули 2 людини та постраждали ще 4.

Про це повідомили у МВС Грузії, пише "Європейська правда".

Внаслідок вибуху, що стався на у тирі магазину "Бетлграунд" на вулиці Бочорми N12 у Тбілісі, загинули 2 та постраждали 4 людей, які були доставлені до різних лікарень бригадами швидкої медичної допомоги, зазначили у МВС.

Про причину вибуху наразі не повідомляють. Наслідки вибуху зафіксувала камера відеореєстратора.

#BREAKING – At least two people were killed and four were injured in an explosion in a weapons store in #Tbilisi, the Georgian Ministry of Internal Affairs reports. pic.twitter.com/aFEm0a7TZg