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В Тбилиси в результате взрыва в тире погибли два человека

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Новости — Воскресенье, 7 апреля 2024, 13:40 — Кристина Бондарева

В результате взрыва в тире в Тбилиси погибли 2 человека и пострадали еще 4 человека.

Об этом сообщили в МВД Грузии, пишет "Европейская правда".

В результате взрыва, произошедшего в тире магазина "Бетлграунд" на улице Бочормы N12 в Тбилиси, погибли 2 и пострадали 4 человека, которые были доставлены в различные больницы бригадами скорой медицинской помощи, отметили в МВД.

О причине взрыва пока не сообщается. Последствия взрыва зафиксировала камерой видеорегистратора.

Сразу после получения уведомления на место прибыли сотрудники соответствующих подразделений МВД, пожарные-спасатели, представители патрульной и криминальной полиции.

"На данный момент проводятся все необходимые мероприятия", – сообщили в министерстве.

Напомним, в марте в Тбилиси отселили из дома десятки человек после сильного взрыва, предположительно газа.

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