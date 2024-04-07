В Тбилиси в результате взрыва в тире погибли два человека

В результате взрыва в тире в Тбилиси погибли 2 человека и пострадали еще 4 человека.

Об этом сообщили в МВД Грузии, пишет "Европейская правда".

В результате взрыва, произошедшего в тире магазина "Бетлграунд" на улице Бочормы N12 в Тбилиси, погибли 2 и пострадали 4 человека, которые были доставлены в различные больницы бригадами скорой медицинской помощи, отметили в МВД.

О причине взрыва пока не сообщается. Последствия взрыва зафиксировала камерой видеорегистратора.

#BREAKING – At least two people were killed and four were injured in an explosion in a weapons store in #Tbilisi, the Georgian Ministry of Internal Affairs reports. pic.twitter.com/aFEm0a7TZg – 🛡️ AF/Germania ⚔️ (@AFGermania) April 7, 2024

Сразу после получения уведомления на место прибыли сотрудники соответствующих подразделений МВД, пожарные-спасатели, представители патрульной и криминальной полиции.

"На данный момент проводятся все необходимые мероприятия", – сообщили в министерстве.

Напомним, в марте в Тбилиси отселили из дома десятки человек после сильного взрыва, предположительно газа.