У Німеччині працівники служби безпеки в аеропортах продовжили страйки

У Німеччині профспілка Verdi оголосила, що страйки працівників служби безпеки в кількох регіональних аеропортах триватимуть у четвер і п’ятницю, що призведе до скасування авіарейсів та перебоїв у роботі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

За даними профспілки, співробітники служби безпеки страйкуватимуть весь день четверга в аеропортах Гамбурга, Штутгарта, Карлсруе/Баден-Бадена, Кельна і Берліна.

За оцінками асоціації аеропортів ADV, понад 580 рейсів, ймовірно, будуть скасовані, що зачепить близько 90 тисяч пасажирів.

Додаткові страйки в п'ятницю охоплять аеропорти Ганновера, Дортмунда, Візе, Дрездена, Лейпцига і Карлсруе/Баден-Бадена.

В аеропорту Мюнхена з 4 ранку в четвер до 6 ранку в п'ятницю також страйкуватимуть співробітники служб контролю персоналу і товарів, а також вантажного контролю.

Аеропорт Ганновера оголосив, що всі вильоти в п'ятницю між північчю і полуднем скасовані, але на прибуття це не вплине.

Verdi вимагає підвищення погодинної заробітної плати на 2,80 євро, вищих премій за результатами роботи та кращих умов оплати понаднормових.

Профспілка веде колективні переговори з Федеральною асоціацією компаній з авіаційної безпеки, яка представила зустрічну пропозицію щодо підвищення заробітної плати на 2,70 євро, яке буде здійснюватися поетапно протягом більш тривалого періоду.

"Роботодавці нещодавно подали пропозицію, яка, за загальним визнанням, покращилася, але далеко не є задовільною. Ми не прийдемо до згоди на цьому шляху", – сказав переговірник від Verdi Вольфганг Піпер.

Переговори мають відновитися 20 березня.

Нагадаємо, у вівторок почався 24-годинний страйк машиністи пасажирських поїздів. Паралельно окремий 19-годинний страйк розпочали бортпровідники Lufthansa на рейсах, що вилітають з Франкфурта.

Крім того, один з операторів громадського транспорту Брюсселя попередив про можливість значних перебоїв з рухом транспорту у вівторок у зв’язку з акціями протесту проти заходів жорсткої економії у ЄС.