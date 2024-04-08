В Британии машинисты поездов объявили забастовку на ряде важных маршрутов

В Британии в понедельник возможны значительные перебои с железнодорожным движением на важных направлениях в связи с планами машинистов пассажирских поездов выйти на забастовку уже в третий раз за 4 дня.

Об этом сообщает SkyNews, пишет "Европейская правда".

Забастовка профсоюза Aslef приведет к значительному сокращению рейсов на многих маршрутах, в частности на востоке и юго-востоке Англии.

Забастовка затронет работу операторов c2c, Gatwick Express, Greater Anglia, Southeastern, Southern, South Western Railway, Great Northern и Thameslink. Для некоторых из них это означает значительное сокращение количества рейсов, а у некоторых поезда вовсе отменены.

В дополнение, члены профсоюза, которые работают с 16 компаниями, отказались брать сверхурочные часы в понедельник и вторник, что дополнительно усложнит ситуацию.

В профсоюзе заявляют, что проблемы в связи с забастовками стоили работодателям уже более 2 млрд фунтов стерлингов и цена за компромиссное решение трудового спора была бы меньше.

Напомним, немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn и профсоюз железнодорожников GDL недавно достигли компромисса относительно условий труда. Спор последние месяцы перед этим неоднократно приводил к забастовкам и перебоям в движении поездов.

Также в Германии бастовали работники службы безопасности в аэропортах.