В Германии сотни людей вышли на марш солидарности после попытки поджога синагоги
Новости — Понедельник, 8 апреля 2024, 09:29 —
Несколько сотен жителей северогерманского города Ольденбург вышли в воскресенье на улицы, чтобы принять участие в демонстрации солидарности в поддержку своих еврейских соседей после попытки поджога местной синагоги в пятницу.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DW.
По оценкам полиции, на акцию вышло более 500 человек, в то же время организаторы считают, что их собралось около 700.
Выступая перед толпой, собравшейся у места нападения, мэр Ольденбурга Юрген Крогман назвал пятничный инцидент "ничем иным, как покушением на убийство и террором".
Председатель еврейской общины Ольденбурга Клэр Шауб-Мур поблагодарила собравшихся за поддержку.
"Мы глубоко потрясены этой солидарностью. Мы чувствуем эту силу, и она гораздо больше, чем то, что произошло на нашем пороге, на пороге синагоги", – сказала она.
Расследование инцидента проводит Государственное уголовное ведомство Нижней Саксонии (LKA). Федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер назвала нападение отвратительным и бесчеловечным.
В немецком городе Ольденбург, что в Нижней Саксонии, днем 5 апреля неизвестный попытался совершить поджог синагоги, но пожар не успел разгореться.
В результате инцидента никто не пострадал, поскольку работники соседнего культурного центра смогли быстро потушить огонь, который повредил двери сооружения.
Установить личность поджигателя и задержать его пока не удалось. Полиция предполагает, что этот человек действовал самостоятельно. Меры безопасности вокруг синагоги усилили.
Напомним, в Австрии в декабре сообщали о задержании подростка, который мог планировать нападение на синагогу.
Вскоре после эскалации на Ближнем Востоке из-за нападения ХАМАС на Израиль и операции, которую Израиль начал в ответ, Еврокомиссия заявила о "всплеске антисемитизма" в европейских странах и призвала к солидарности с еврейскими общинами.