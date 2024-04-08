В Германии сотни людей вышли на марш солидарности после попытки поджога синагоги

Несколько сотен жителей северогерманского города Ольденбург вышли в воскресенье на улицы, чтобы принять участие в демонстрации солидарности в поддержку своих еврейских соседей после попытки поджога местной синагоги в пятницу.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DW.

По оценкам полиции, на акцию вышло более 500 человек, в то же время организаторы считают, что их собралось около 700.

DPA

Выступая перед толпой, собравшейся у места нападения, мэр Ольденбурга Юрген Крогман назвал пятничный инцидент "ничем иным, как покушением на убийство и террором".

Председатель еврейской общины Ольденбурга Клэр Шауб-Мур поблагодарила собравшихся за поддержку.

"Мы глубоко потрясены этой солидарностью. Мы чувствуем эту силу, и она гораздо больше, чем то, что произошло на нашем пороге, на пороге синагоги", – сказала она.

Расследование инцидента проводит Государственное уголовное ведомство Нижней Саксонии (LKA). Федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер назвала нападение отвратительным и бесчеловечным.

В немецком городе Ольденбург, что в Нижней Саксонии, днем 5 апреля неизвестный попытался совершить поджог синагоги, но пожар не успел разгореться.

В результате инцидента никто не пострадал, поскольку работники соседнего культурного центра смогли быстро потушить огонь, который повредил двери сооружения.

Установить личность поджигателя и задержать его пока не удалось. Полиция предполагает, что этот человек действовал самостоятельно. Меры безопасности вокруг синагоги усилили.

Напомним, в Австрии в декабре сообщали о задержании подростка, который мог планировать нападение на синагогу.

Вскоре после эскалации на Ближнем Востоке из-за нападения ХАМАС на Израиль и операции, которую Израиль начал в ответ, Еврокомиссия заявила о "всплеске антисемитизма" в европейских странах и призвала к солидарности с еврейскими общинами.