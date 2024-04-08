У Франції у домівці мера містечка виявили десятки кілограмів канабісу

У Франції взяли під варту мера містечка Аваллон після того, як вдома у неї знайшли близько 70 кг канабісу.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

У неділю поліція навідалася з обшуком у домівку очільниці містечка Аваллон у Бургундії Джамілі Абсаві, під час якого виявили близько 70 кілограмів канабісу.

Після цієї знахідки затримали загалом сім осіб, у тому числі мера та двох її братів.

Один з них вже потрапляв у поле зору правоохоронців через можливу причетність до наркоторгівлі, і саме він був головною причиною обшуку.

За неофіційною інформацією, канабіс виявили у прибудові до будинку мера. Обшуки пройшли також в одній аптеці та у приміщенні мерії. За неофіційною інформацією, за підсумками усіх обшуків вилучили також майже кілограм кокаїну, 7 тисяч євро готівкою та 20 золотих злитків.

На даному етапі розслідування слідство намагається з’ясувати, чи знала мер про те, що на території її подвір'я зберігають наркотики.

Нагадаємо, у Німеччині з 1 квітня набув чинності закон, що легалізує рекреаційне використання канабісу. Австрія після цього вирішила посилити поліцейські перевірки на кордоні з Німеччиною.



