Во Франции в доме мэра города обнаружили десятки килограммов каннабиса

Во Франции взяли под стражу мэра городка Аваллон после того, как дома у нее нашли около 70 кг каннабиса.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

В воскресенье полиция наведалась с обыском в дом главы небольшого города Аваллон в Бургундии Джамили Абсави, во время которого обнаружили около 70 килограммов каннабиса.

После этой находки задержали семь человек, в том числе мэра и двух ее братьев.

Один из них уже попадал в поле зрения правоохранителей из-за возможной причастности к наркоторговле, и именно он был главной причиной обыска.

По неофициальной информации, каннабис обнаружили в пристройке к дому мэра. Обыски прошли также в одной аптеке и в помещении мэрии. По неофициальной информации, по итогам всех обысков изъяли также почти килограмм кокаина, 7 тысяч евро наличными и 20 золотых слитков.

На данном этапе расследования следствие пытается выяснить, знала ли мэр о том, что на территории ее двора хранят наркотики.

Напомним, в Германии с 1 апреля вступил в силу закон, легализующий рекреационное использование каннабиса. Австрия после этого решила усилить полицейские проверки на границе с Германией.