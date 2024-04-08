В уряді Британії відкинули закиди екскерівників Міноборони щодо неготовності до війни

Колишні керівники британського Міністерства оборони помиляються, коли роблять суворе попередження про те, що Велика Британія не готова до війни як "загальнонаціональної справи", заявив віце-прем'єр.

Про це заявив заступник прем'єр-міністра Британії Олівер Доуден, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Ексміністр збройних сил Джеймс Гіппі закликав міністрів докласти більше зусиль для підготовки до конфлікту всього через кілька тижнів після своєї відставки, заявивши, що Британія не змогла підготуватися до війни.

Його колишній начальник Бен Воллес підтримав його думку, припустивши, що дехто в уряді просто сподівається, що загрози для Великої Британії "зникнуть".

Лейбористи назвали це "тривожним визнанням", додавши: "Ціна хаосу консерваторів – це уряд, який не сприймає оборону Великої Британії серйозно".

Олівер Доуден відповів, сказавши, що "вони помиляються": "Ми вживаємо заходів у всіх сферах. Ми створили національний центр кібербезпеки щодо кіберпростору. Зараз я щодня приймаю десятки рішень про інвестиції для захисту нашої економічної безпеки".

"Ми повинні діяти в усіх цих сферах. Звичайно, завжди можна зробити більше, але я вважаю, що ми досягаємо значного прогресу в боротьбі зі зростаючою загрозою", – сказав він.

Гіппі написав у Sunday Telegraph, що Велика Британія підтримує своїх союзників, які вживають заходів для посилення готовності громадян до війни.

Він написав, що закликав міністрів підготуватися до конфлікту і взяти участь у навчаннях "всього уряду", вперше запропонованих Воллесом, щоб відпрацювати евакуацію в бункер через "зростаючу нестабільність і небезпеку, спрямовану на Британію".

Але в них взяли участь лише представники Міністерства оборони, незважаючи на те, що деякі міністри кабінету мали доступ до зарезервованих ліжок і столів у британському бункері воєнного часу.

"Це суворе нагадування про те, що війна – це справа всієї нації, і, відверто кажучи, у Великій Британії ми дуже сильно відстаємо", – написав він.

Воллес повторив свою критику в газеті, заявивши, що занадто багато людей в уряді покладаються на надію, що нинішня нестабільність зникне.

"Зростаюча нестабільність і небезпека, спрямована проти Британії та її союзників, означає, що все суспільство повинно зробити крок до визнання того, що наш основний обов'язок – думати про нашу оборону і нашу стійкість", – заявив він.

"Саме так ми думали під час холодної війни, і кожен, від місцевих органів влади до Міністерства оборони, відігравав свою роль", – додав Воллес.

Раніше заступник начальника британського штабу оборони генерал-лейтенант Роб Магован заявив, що Британія не могла б воювати з Росією більше двох місяців, оскільки їй би не вистачило необхідних ресурсів.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрьом вважає, що країни НАТО мають прагнути створити більше "стратегічних труднощів", щоб приборкати поведінку Росії.