В правительстве Британии отвергли упреки экс-руководителей Минобороны о неготовности к войне

Бывшие руководители британского Министерства обороны ошибаются, когда делают строгое предупреждение о том, что Великобритания не готова к войне как "общенациональному делу", заявил вице-премьер Оливер Доуден.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Экс-министр вооруженных сил Джеймс Хиппи призвал министров приложить больше усилий для подготовки к конфликту всего через несколько недель после своей отставки, заявив, что Британия не смогла подготовиться к войне.

Его бывший начальник Бен Уоллес поддержал его мнение, предположив, что некоторые в правительстве просто надеются, что угрозы для Великобритании "исчезнут".

Лейбористы назвали это "тревожным признанием", добавив: "Цена хаоса консерваторов – это правительство, которое не воспринимает оборону Великобритании серьезно".

Оливер Доуден ответил, сказав, что "они ошибаются": "Мы принимаем меры во всех сферах. Мы создали национальный центр кибербезопасности в отношении киберпространства. Сейчас я ежедневно принимаю десятки решений об инвестициях для защиты нашей экономической безопасности".

"Мы должны действовать во всех этих сферах. Конечно, всегда можно сделать больше, но я считаю, что мы достигаем значительного прогресса в борьбе с растущей угрозой", – сказал он.

Хиппи написал в Sunday Telegraph, что Великобритания поддерживает своих союзников, которые принимают меры для усиления готовности граждан к войне.

Он написал, что призвал министров подготовиться к конфликту и принять участие в учениях "всего правительства", впервые предложенных Уоллесом, чтобы отработать эвакуацию в бункер из-за "растущей нестабильности и опасности, направленной на Британию".

Но в них приняли участие только представители Министерства обороны, несмотря на то, что некоторые министры кабинета имели доступ к зарезервированным кроватям и столам в британском бункере военного времени.

"Это суровое напоминание о том, что война – это дело всей нации, и, откровенно говоря, в Великобритании мы очень сильно отстаем", – написал он.

Уоллес повторил свою критику в газете, заявив, что слишком много людей в правительстве полагаются на надежду, что нынешняя нестабильность исчезнет.

"Растущая нестабильность и опасность, направленная против Британии и ее союзников, означает, что все общество должно сделать шаг к признанию того, что наша основная обязанность – думать о нашей обороне и нашей устойчивости", – заявил он.

"Именно так мы думали во время холодной войны, и каждый, от местных органов власти до Министерства обороны, играл свою роль", – добавил Уоллес.

Ранее заместитель начальника британского штаба обороны генерал-лейтенант Роб Магован заявил, что Британия не могла бы воевать с Россией более двух месяцев, поскольку ей бы не хватило необходимых ресурсов.

Напомним, министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём считает, что страны НАТО должны стремиться создать больше "стратегических трудностей", чтобы обуздать поведение России.