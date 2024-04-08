Следствие установило, как 12-летний нападавший в финской школе получил оружие

Финские правоохранители установили, что 12-летний парень, который совершил нападение с огнестрельным оружием на своих одноклассников в школе города Вантаа, сумел взять его без ведома владельца.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Полиция столичного региона Восточная Уусимаа сообщила, что в течение недели следователи продолжили техническое расследование и провели несколько интервью.

"Мы уже сообщали, что использованное подозреваемым оружие принадлежит близкому родственнику. Оно принадлежит не непосредственно члену семьи и хранилось должным образом. Подозреваемый получил его без разрешения владельца", – сообщил представитель следственной команды Марко Сярккя.

Следователи также выяснили, что подросток после стрельбы бежал наугад, не имея подготовленного маршрута, и не угрожал оружием людям вокруг.

Пострадавшие 12-летние девочки остаются в больнице. Одна из раненых в тяжелом состоянии, с другой девушкой полиция уже общалась на выходных.

Полиция продолжает выяснять, какие обстоятельства могли мотивировать 12-летнего мальчика на такой поступок. Как известно, уже озвучивалась версия, что мотивом могла быть обида за буллинг (травлю).

Напомним, нападение произошло в одной из школ города Вантаа во вторник 2 апреля, в результате стрельбы погиб 12-летний ученик. Нападение совершил 12-летний подросток, пострадавшие были его одноклассниками-сверстниками.

Глава МВД заявила, что не будет предлагать ужесточить законодательство об оружии после этого инцидента.