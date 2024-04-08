У Молдові підготували законопроєкт про внесення євроінтеграції в конституцію

У парламенті Молдови 8 квітня відбуваються консультації про внесення до конституції країни положення про те, що інтеграція в ЄС – стратегічна мета.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

На консультаціях парламентській юридичній комісії запропонували розглянути перший, "чорновий" законопроєкт про внесення поправок до конституції.

У консультаціях взяли участь члени Центральної виборчої комісії, а також представники академічних кіл і громадянського суспільства.

Зокрема, вступну частину конституції пропонують доповнити такими реченнями: "підтверджуючи європейську ідентичність народу Молдови, проголошуючи інтеграцію до Європейського союзу стратегічною метою Молдови".

Проєкт також пропонує внести до конституції поправку, згідно з якою парламент затверджує приєднання Молдови до Договорів про створення ЄС і до актів, що переглядають установчі договори ЄС. Після приєднання до цих договорів положення Договорів про заснування ЄС та інші обов'язкові постанови ЄС матимуть пріоритет над положеннями національних законів, що їм не відповідають.

Якщо законопроєкт затвердять, він набуде чинності, після того як в Офіційному моніторі опублікують рішення КС про визнання результатів республіканського референдуму.

Слід зазначити, що представники влади Молдови почали їздити районами, закликаючи громадян узяти участь у референдумі про вступ до ЄС. Минулими вихідними спікер парламенту, прем'єр-міністр, один із міністрів і кілька депутатів відвідали райони, щоб поговорити з громадянами про референдум. Президент Мая Санду теж вирушила в передмістя Кишинева, щоб поговорити з місцевими жителями.

Нагадаємо, Санду запропонувала провести одночасно з президентськими виборами референдум щодо вступу в ЄС. Однак думки мешканців Молдови щодо його необхідності розділилися майже навпіл.

Також опитування свідчить, що чинна президентка може програти президентські вибори. Водночас у ньому не врахована думка молдовської діаспори, серед якої підтримка Санду дуже висока.

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