В Молдове подготовили законопроект о внесении евроинтеграции в конституцию

В парламенте Молдовы 8 апреля проходят консультации о внесении в конституцию страны положения о том, что интеграция в ЕС – стратегическая цель.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

На консультациях парламентской юридической комиссии предложили рассмотреть первый, "черновой" законопроект о внесении поправок в конституцию.

В консультациях приняли участие члены Центральной избирательной комиссии, а также представители академических кругов и гражданского общества.

В частности, вступительную часть конституции предлагают дополнить такими предложениями: "подтверждая европейскую идентичность народа Молдовы, провозглашая интеграцию в Европейский союз стратегической целью Молдовы".

Проект также предлагает внести в конституцию поправку, согласно которой парламент утверждает присоединение Молдовы к Договорам о создании ЕС и к актам, пересматривающим учредительные договоры ЕС. После присоединения к этим договорам положения Договоров об учреждении ЕС и другие обязательные постановления ЕС будут иметь приоритет над положениями национальных законов, которые им не соответствуют.

Если законопроект утвердят, он вступит в силу после того, как в Официальном мониторе опубликуют решение КС о признании результатов республиканского референдума.

Следует отметить, что представители власти Молдовы начали ездить по районам, призывая граждан принять участие в референдуме о вступлении в ЕС. В минувшие выходные спикер парламента, премьер-министр, один из министров и несколько депутатов посетили районы, чтобы поговорить с гражданами о референдуме. Президент Майя Санду тоже отправилась в пригород Кишинева, чтобы поговорить с местными жителями.

Напомним, президент Майя Санду предложила провести одновременно с президентскими выборами референдум о вступлении в ЕС. Однако мнения жителей Молдовы относительно его необходимости разделились почти пополам.

Также опрос свидетельствует, что действующий президент может проиграть президентские выборы. В то же время, в нем не учтено мнение молдавской диаспоры, среди которой поддержка Санду очень высока.

О настроениях в Молдове читайте также в статье На треть пророссийские: как в Молдове сосуществуют движение в ЕС, война и поддержка союза с Россией.