Майже дві третини фінів невдоволені роботою уряду

У Фінляндії 61% жителів країни вважають, що уряд прем'єр-міністра Петтері Орпо працює погано або досить погано.

Про це свідчать дані партійного барометра, проведеного компанією Verian, колишньою Kantar Public, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Рівень невдоволення виявився майже таким самим високим, як і минулої осені.

До уряду входять Коаліційна партія, "Справжні фіни", Християнські демократи та Шведська народна партія.

Серед прихильників Коаліційної партії 79% задоволені роботою уряду. Серед тих, хто підтримує "Справжніх фінів", відповідний показник становить 67%, а серед прихильників Християнських демократів – 56%. Однак лише 13% прихильників Шведської народної партії вважають, що уряд успішно впорався зі своєю роботою.

Невдоволення діями опозиції ще вище, ніж діями уряду. 65% тих, хто відповів, вважають, що опозиція впоралася зі своїм завданням запропонувати альтернативи політиці уряду, як мінімум, досить погано. 24% респондентів оцінюють успіхи опозиції як хороші або досить хороші.

Крім цього, в опитуванні з'ясовували інтерес виборців до майбутніх виборів до Європарламенту. Половина респондентів повідомили, що точно мають намір голосувати на виборах у червні. Минулого жовтня відповідний показник становив 44%. У 2019 році явка на виборах до Європарламенту у Фінляндії становила 42,7%.

Verian провела опитування наприкінці березня. Похибка результатів становить +/- 2,6 відсоткового пункту.

Нагадаємо, президент Фінляндії Александер Стубб вважає правильним рішення уряду тримати закритим кордон з Росією, адже воно допомогло запобігти ескалації.

Фінський уряд вирішив, що сухопутні прикордонні переходи між Фінляндією та Росією не будуть відкриті 14 квітня, коли закінчується термін поточного закриття.