Почти две трети финнов недовольны работой правительства

В Финляндии 61% жителей страны считают, что правительство премьер-министра Петтери Орпо работает плохо или довольно плохо.

Об этом свидетельствуют данные партийного барометра, проведенного компанией Verian, бывшей Kantar Public, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Уровень недовольства оказался почти таким же высоким, как и прошлой осенью.

В правительство входят Коалиционная партия, "Настоящие финны", Христианские демократы и Шведская народная партия.

Среди сторонников Коалиционной партии 79% довольны работой правительства. Среди тех, кто поддерживает "Настоящих финнов", соответствующий показатель составляет 67%, а среди сторонников Христианских демократов – 56%. Однако лишь 13% сторонников Шведской народной партии считают, что правительство успешно справилось со своей работой.

Недовольство действиями оппозиции еще выше, чем действиями правительства. 65% ответивших считают, что оппозиция справилась со своей задачей предложить альтернативы политике правительства, как минимум, довольно плохо. 24% респондентов оценивают успехи оппозиции как хорошие или достаточно хорошие.

Кроме этого, в опросе выясняли интерес избирателей к предстоящим выборам в Европарламент. Половина респондентов сообщили, что точно намерены голосовать на выборах в июне. В прошлом октябре соответствующий показатель составлял 44%. В 2019 году явка на выборах в Европарламент в Финляндии составила 42,7%.

Verian провела опрос в конце марта. Погрешность результатов составляет +/- 2,6 процентного пункта.

Напомним, президент Финляндии Александер Стубб считает правильным решение правительства держать закрытой границу с Россией, ведь оно помогло предотвратить эскалацию.

Финское правительство решило, что сухопутные пограничные переходы между Финляндией и Россией не будут открыты 14 апреля, когда истекает срок текущего закрытия.