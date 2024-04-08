У Грузії анулювали реєстрацію прокремлівської партії Alt-Info

Національне агентство публічного реєстру Грузії вирішило анулювати реєстрацію прокремлівської політичної партії Alt-Info ("Консервативний рух") після виявлених під час цієї процедури порушень.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на портал SOVA.news.

Рішення про анулювання реєстрації Alt-Info грузинський державний реєстр ухвалив після звернення Антикорупційного бюро. Підставами для цього стали численні порушення під час процедури реєстрації.

Серед іншого, генеральний секретар партії не підписав подану на реєстрацію заяву, список членів Alt-Info не містив номерів посвідчень особи, у документах партія називалась по-різному, а також були невідповідності в поданому на реєстрацію ескізі емблеми.

Один із лідерів Alt-Info Зураб Махарадзе, якого цитує SOVA.news, звинуватив у скасуванні реєстрації грузинську владу, заявивши, що "вони ні до чого не могли більше причепитися".

Партія "Консервативний рух" була зареєстрована в Грузії у 2021 році. Рух відзначався прокремлівською риторикою, а також неодноразовими акціями зі спалення прапорів ЄС і нападами на ЛГБТ-заходи в Грузії.

На початку року Alt-Info влаштувала акцію протесту через "осквернення" ікони із зображенням радянського диктатора Сталіна.