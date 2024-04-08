В Грузии аннулировали регистрацию прокремлевской партии Alt-Info

Национальное агентство публичного реестра Грузии решило аннулировать регистрацию прокремлевской политической партии Alt-Info ("Консервативное движение") после выявленных во время этой процедуры нарушений.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на портал SOVA.news.

Решение об аннулировании регистрации Alt-Info грузинский государственный реестр принял после обращения Антикоррупционного бюро. Основаниями для этого стали многочисленные нарушения во время процедуры регистрации.

Среди прочего, генеральный секретарь партии не подписал поданное на регистрацию заявление, список членов Alt-Info не содержал номеров удостоверений личности, в документах партия называлась по-разному, а также были несоответствия в поданном на регистрацию эскизе эмблемы.

Один из лидеров Alt-Info Зураб Махарадзе, которого цитирует SOVA.news, обвинил в отмене регистрации грузинские власти, заявив, что "они ни к чему не могли больше придраться".

Партия "Консервативное движение" была зарегистрирована в Грузии в 2021 году. Движение отличалось прокремлевской риторикой, а также неоднократными акциями по сожжению флагов ЕС и нападениями на ЛГБТ-мероприятия в Грузии.

В начале года Alt-Info устроила акцию протеста из-за "осквернения" иконы с изображением советского диктатора Сталина.