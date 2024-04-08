Обраний президент Словаччини не знав, що вже не є спікером парламенту

Петер Пеллегріні, який переміг на виборах президента Словаччини 6 квітня, визнав, що не знав про положення конституції, згідно з яким він уже не є головою словацького парламенту.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації порталу Aktuality.

Напередодні під час спілкування із журналістами Пеллегріні заявив, що обрання нового голови парламенту – після того, як він сам переміг на президентських виборах – потребує часу.

Але в понеділок він зізнався, що не зрозумів, про що йдеться в словацькій Конституції, і оголосив, що його мандат як депутата парламенту закінчився. "Я перепрошую, якщо вчора я не відразу зрозумів усі положення нашої конституції", – сказав Пеллегріні.

Йдеться про положення, згідно з яким член парламенту в разі обрання президентом "перестає обіймати свою попередню посаду з дня обрання".

"6 квітня 2024 року мій мандат як члена Національної ради (парламенту) припинився з погляду Конституції. Враховуючи, що як народний депутат я був також головою Національної ради, моє перебування на цій посаді закінчилося саме в цей день", – додав він.

До обрання нового спікера словацького парламенту його обов’язки буде виконувати віцеспікер і однопартієць Пеллегріні Петер Жига. Коли саме відбудеться таке обрання, ще невідомо.

Нагадаємо, Пеллегріні у другому турі виборів президента Словаччини переміг прозахідного кар'єрного дипломата, проукраїнського ексглаву МЗС Івана Корчока з 53,12% голосів.

Після перемоги Пеллегріні словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо та його союзники консолідують владу та контролюватимуть парламент, уряд і президентський офіс Словаччини.

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