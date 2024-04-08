Избранный президент Словакии не знал, что уже не является спикером парламента

Петер Пеллегрини, победивший на выборах президента Словакии 6 апреля, признал, что не знал о положении конституции, согласно которому он уже не является председателем словацкого парламента.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации портала Aktuality.

Накануне во время общения с журналистами Пеллегрини заявил, что избрание нового председателя парламента – после того, как он сам победил на президентских выборах – требует времени.

Но в понедельник он признался, что не понял, о чем говорится в словацкой Конституции, и объявил, что его мандат как депутата парламента закончился. "Я извиняюсь, если вчера я не сразу понял все положения нашей конституции", – сказал Пеллегрини.

Речь идет о положении, согласно которому член парламента в случае избрания президентом "перестает занимать свою предыдущую должность со дня избрания".

"6 апреля 2024 года мой мандат как члена Национального совета (парламента) прекратился с точки зрения Конституции. Учитывая, что как народный депутат я был также председателем Национального совета, мое пребывание на этой должности закончилось именно в этот день", – добавил он.

До избрания нового спикера словацкого парламента его обязанности будет исполнять вице-спикер и однопартиец Пеллегрини Петер Жига. Когда именно состоится такое избрание, еще неизвестно.

Напомним, Пеллегрини во втором туре выборов президента Словакии победил прозападного карьерного дипломата, проукраинского экс-главу МИД Ивана Корчока с 53,12% голосов.

После победы Пеллегрини словацкий премьер-министр Роберт Фицо и его союзники консолидируют власть и будут контролировать парламент, правительство и президентский офис Словакии.

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