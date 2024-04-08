Уряд Франції хоче штрафувати за неявку до лікаря без поважної причини

Французький уряд підготував законодавчу пропозицію про підтримку системи охорони здоров’я, яка зокрема передбачає стягнення 5 євро штрафу за неявку на прийом до лікаря без поважної причини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації The Guardian.

Прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь заявив, що французькі лікарі повідомляють про близько 27 мільйонів випадків, коли пацієнти не з’являлись на прийом до лікаря. "Ми не можемо дозволити цьому продовжуватися", – додав він.

Пропозиція французького уряду передбачає, що кожен, хто записується на прийом до лікаря, буде зобов'язаний надати дані кредитної картки. "Якщо пацієнт не з'явиться на прийом, не попередивши за 24 години, лікар зможе списати з нього 5 євро за неявку", – сказав Атталь.

Він пояснив, що лікар сам вирішуватиме, чи є причина пропуску прийому достатньо поважною, щоб пацієнт міг уникнути штрафу.

Але запропонований штраф вже розкритикували профспілки лікарів та об’єднання пацієнтів Франції.

Голова французької асоціації лікарів швидкої допомоги Патрік Пеллу вважає, що штрафи не спрацюють, натомість програє система охорони здоров'я. А голова Французької асоціації Жерар Раймон вважає, що штраф змусить пацієнтів почуватися винними, а не відповідальними.

Інші пропозиції законодавчого пакета передбачають подвоєння кількості місць у медичних вишах – з 8000 у 2017 році до 16 тисяч у 2027 році, а також експериментальну схему, в межах якої пацієнти зможуть записуватись до деяких лікарів без направлення від лікаря загальної практики.

Нагадаємо, у 2020 році групу медиків з Албанії, які повинні були повернутися після місяця роботи в Італії, оштрафували за організацію вечірки.